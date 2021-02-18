В Татарстане за неделю подан третий иск прокуратуры к Министерству образования республики

В Татарстане прокуратура за эту неделю подала третий иск к Министерству образования республики об обязании предоставить благоустроенное жилье сироте. На этот раз иск подало ведомство из Бавлинского района.

Установлено, что 23-летняя девушка, оставшаяся без родителей в несовершеннолетнем возрасте, в марте 2015 года была включена в список лиц, подлежащих обеспечению жильем. Однако до сих пор ей не было предоставлено жилье.

Прокуратура обратилась в Вахитовский районный суд Казани с иском к Министерству образования Татарстана, потребовав устранить нарушения.

Иск находится на рассмотрении.

Фото: realnoevremya.ru

Отметим, что это третий подобный иск за неделю. Ранее сообщалось, что в Актанышском районе Татарстана прокуратура заступилась за четырех сирот и подала в суд на Министерство образования РТ. Оставшиеся без попечения родителей несовершеннолетние были включены в список еще в 2016 году. Второй аналогичный иск подала Нурлатская городская прокуратура, там жильем не обеспечили трех сирот.



Ольга Плешкова