В Татарстане в августе средний размер ипотечного кредита вырос на 7,1%

В Татарстане в августе 2021 года вырос средний размер ипотечного кредита. По сравнению с июлем этого года он увеличился на 7,1%.

В августе средний размер ипотечного кредита, выданного в республике, достиг 2,6 млн рублей. Для сравнения, в июле 2021 года она составлял 2,4 миллиона, следует из данных Национального бюро кредитных историй.

В рейтинге по динамике среднего размера выданных ипотечных кредитов в августе 2021 года в сравнении с июлем Татарстан занял 18 место. Всего в списке 30 регионов, лидирующих по объемам ипотечного кредитования.

Фото: Максим Платонов (архив)

Максимальная динамика в августе зафиксирована в Кемеровской области (+23,3%), Ставропольском крае (+15,9%), Саратовской (+14,5%) и Волгоградской (+11,8%) областях, а также в Республике Башкортостан (+8,0%), сообщает НБКИ.

Отметим, что Татарстан показал самое низкое значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) среди регионов России. Республика оказалась на 30-м месте с показателем 698 при максимально возможном значении в 850 и минимальном в 300, следует из рейтинга НБКИ.



Татьяна Демина