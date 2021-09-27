Сегодня в Татарстане ожидается до +11 градусов и сильный ветер
В понедельник, 27 сентября, в Татарстане прогнозируется облачная погода. Днем временами возможен дождь.
Ветер восточный, северо-восточный умеренный, утром и днем сильный. Местами его порывы могут достигать до 15—18 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Максимальная температура воздуха днем составит +6..+11 градусов. В Казани ожидается от +8 до +10 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют +7..+11 градусов.
Напомним, профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев заявлял, что с середины этой недели в Татарстане возможно наступление бабьего лета, «хоть и запоздалого, не столь жаркого».
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