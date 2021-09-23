В России вырос средний размер потребительского кредита

Средний размер потребительского кредита в августе 2021 года составил 268,5 тыс. рублей. Таковы данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По сравнению с прошлым годом средний размер потребительского кредита увеличился на 23,7%. В августе 2020 года показатель составлял 217 тыс. рублей.

При этом по сравнению с июлем 2021 года средний размер потребительского кредита снизился на 1,1%. Он составлял 271,6 тыс. рублей, пишет RT.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее Банк России заявил о росте закредитованности граждан. Сейчас доля кредитов, выданных заемщикам с высокой долговой нагрузкой, уже достигла 30%.



Ольга Плешкова