Песков рассказал, что Путин оценивает выборы в Госдуму как очень конкурентные

Фото: Максим Платонов

Президент России Владимир Путин оценивает прошедшие выборы в Государственную думу восьмого созыва как «действительно очень конкурентные». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Кроме того Путин, насколько известно Пескову, считает, что парламентские выборы 17-19 сентября были прозрачные, честные и справедливые. Об этом его пресс-секретарь рассказал в эфире телеканала «Россия-1".

Фото: kremlin.ru

Накануне Путин встретился с лидерами партий прошедших в Госдуму. Президент заявил, что выборы в нижнюю палату парламента прошли открыто и в строгом соответствии с законом. Кроме того, он обратил внимание, что по итогам выборов в Госдуме выросло число фракций. Это, по его мнению, свидетельствует о развитии демократии в России и о демократичности избирательных правил и процедур.



На этой неделе в ЦИК огласили окончательные итоги выборов: 324 мандата получает «Единая Россия», КПРФ — 57, «Справедливая Россия — За правду» — 27, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13, «Гражданская платформа», «Родина», «Партия Роста» — по одному мандату. Еще места получат пять самовыдвиженцев.



Татьяна Демина