Путин с Шойгу отдохнули в палатками в тайге в начале сентября

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В начале сентября Владимир Путин и Сергей Шойгу трое суток отдыхали вместе в сибирской тайге. О том, как они рыбачат на удочку, сплавляются по реке, бродят по сопкам, катаются на вездеходах и даже ставят палатки для ночлега, рассказали сегодня в эфире телеканала «Россия-24», подкрепив все видеозаписями, снятыми в тайге. Теперь становится понятно, почему Путин остался в Сибири на несколько дней после того, как закончился ВЭФ — об этом упоминал в свое время пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Президент с министром обороны встретили маралов, «просто огромных»:

— Огромные маралы просто! Я таких еще не видел! Хорошо, что в нас не въехали, чуть нас не сбили. И на такой скорости огромной! Прыжки! — рассказал Владимир Путин.

Путин и Шойгу отдыхают вместе уже не первый раз. Вездеходы и прогулки по тайге у них уже были в марте нынешнего года. Министр обороны в тот раз показывал главе государства свою мастерскую, где делает скульптуры из капа и других видов дерева. Напомним, выставка этих и других произведений Сергея Шойгу буквально недавно прошла в Казани.



Людмила Губаева