Выставку работ Шойгу в Казани посетили более 7 тысяч человек

Выставку работ «Творчество ради жизни» министра обороны РФ, президента Русского географического общества (РГО) Сергея Шойгу, завершившуюся в Казани в понедельник, посетили более 7 тысяч человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РГО.



Выставка проходила в Национальной художественной галерее «Хазинэ». Там были представлены живопись и работы из дерева. Среди посетителей выставки был президент республики Рустам Минниханов.

Экспозицию дополняли просветительские активности для детей и взрослых. Всего за 23 дня на площадке выставки прошло 46 мероприятий. Часть представленных на выставке работ выставят на аукционе. Вырученные средства направят на спасение тяжелобольных детей.

Фото: instagram.com/hazine.gallery

Выставка открылась 21 августа. В мае картины и работы из дерева министра обороны продали на благотворительном аукционе в Русском географическом обществе за 40 млн рублей. Деньги направили в Фонд Константина Хабенского.

Маргарита Головатенко