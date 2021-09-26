В Нижнекамске сняли на видео жестокую женскую драку
В Сети появилось видео жестокой женской драки в Нижнекамске. Кадры выложил дистрибьютор систем видеонаблюдения и безопасности TatVision.
Ка кадрах видно, что четыре девушки находили во дворе жилого дома. Внезапно девушка в худи ударила знакомую. Затем к избиению подключилась девушка в пуховике. В какой-то момент драчуньи повалили на землю свою жертву и начали пинать ногами.
Третья участница в платье пыталась разнять дерущихся подруг, однако ей этого не удавалось
Сообщается, что участницы видео сообщили в полицию о краже мобильных телефонов.
Ранее в Елабуге возбудили уголовное дело после массовой драки.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым