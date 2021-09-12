В Елабуге возбудили уголовное дело после массовой драки

Фото: Максим Платонов (архив)

В Елабуге задержали участников массовой драки, которая произошла ночью рядом с одним из городских кафе. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам хулиганства (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Полиция выяснила, что потасовка произошла на бытовой почве между посетителями кафе. Все участники драки установлены, четверо из них задержаны, сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

Скриншот/соцсети

В ведомстве отметили, что к приезду полиции хулиганы успели скрыться. На месте происшествия обнаружили машину с разбитыми стеклами, из салона которой изъяли металлическую арматуру.



Скриншот/соцсети

Напомним, видео с места происшествия в социальной сети опубликовала жительница Елабуги. На кадрах видно, что драку устроили не менее десяти человек. Автор ролика заявила, что драка сопровождалась стрельбой.

