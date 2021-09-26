За субботу в Казани задержали 17 пьяных водителей

Фото: ГИБДД Казани

В Казани за 25 сентября произошло одно ДТП с погибшим — наезд на пешехода. В двух авариях пострадали люди (наезд на препятствие, столкновение). Еще 76 ДТП привели к материальному ущербу, рассказали в Госавтоинспекции Казани.

Задержано 17 водителей в пьяном состоянии и три водителя без прав. Также восемь граждан доставили в полицию по подозрению в совершении преступлений.

Со стороны электросамокатчиков пресечено два правонарушения.

Фото: ГИБДД Казани

Ранее 116 ДТП привели к причинению материального ущерба



Ольга Шагиева