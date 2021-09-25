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В Казани вчера 116 аварий привели к материальному ущербу

08:45, 25.09.2021
В Казани вчера 116 аварий привели к материальному ущербу
Фото: ГИБДД Казани

За вчерашний день в Казани произошло три аварии с пострадавшими — наезд на пешехода, столкновение, падение пассажира в автобусе. Еще 116 ДТП привели к причинению материального ущерба, рассказали в Госавтоинспекции Казани.

Пять водителей задержано с в пьяном состоянии, еще у двоих не оказалось водительских прав.

Также в отделы полиции доставили четырех граждан по подозрению в совершении преступлений.

В Казани за 8 месяцев текущего года произошло 96 дорожно-транспортных происшествий, в которых травмы получили несовершеннолетние. 50 из ДТП — наезды на пешеходов.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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