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В Набережных Челнах в субботу высадили 400 деревьев

03:24, 26.09.2021
В Набережных Челнах в субботу высадили 400 деревьев
Фото: nabchelny.ru

В Набережных Челнах жители города высадили за день больше 400 деревьев. Об этом сообщается на сайте исполкома города.

Вдоль 46-го комплекса по проспекту Чулман сегодня посадили 160 лиственниц. Еще 100 елей появились на Альметьевском тракте и 130 рябин — на пересечении проспекта Чулман и улицы Юсупова.

Фото: nabchelny.ru

В старой части города также высадили саженцы.

Ранее в Набережных Челнах за два месяца высадили пять тысяч деревьев и кустарников.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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