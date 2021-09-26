В Набережных Челнах в субботу высадили 400 деревьев

В Набережных Челнах жители города высадили за день больше 400 деревьев. Об этом сообщается на сайте исполкома города.

Вдоль 46-го комплекса по проспекту Чулман сегодня посадили 160 лиственниц. Еще 100 елей появились на Альметьевском тракте и 130 рябин — на пересечении проспекта Чулман и улицы Юсупова.

Фото: nabchelny.ru

В старой части города также высадили саженцы.

Ранее в Набережных Челнах за два месяца высадили пять тысяч деревьев и кустарников.

Ольга Шагиева