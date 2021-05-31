В Челнах за два месяца высадили пять тысяч деревьев и кустарников
В Набережных Челнах за два месяца высадили пять тысяч деревьев и кустарников. Об этом рассказал первый заместитель руководителя Исполнительного комитета Илья Зуев.
Во время санитарно-экологического двухмесячника в массовой уборке приняли участие 50 тысяч человек из трех тысяч организаций города. Вывезено 15 600 куб. м мусора и растительных отходов, высажено порядка пяти тысяч деревьев и кустарников.
От мусора очистили береговые зоны Камы, Мелекески, Шильны, набережной за 38 комплексом, озера в парке Прибрежный и несколько родников.
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