В Челнах за два месяца высадили пять тысяч деревьев и кустарников

Фото: Дирекция парков и скверов

В Набережных Челнах за два месяца высадили пять тысяч деревьев и кустарников. Об этом рассказал первый заместитель руководителя Исполнительного комитета Илья Зуев.

Во время санитарно-экологического двухмесячника в массовой уборке приняли участие 50 тысяч человек из трех тысяч организаций города. Вывезено 15 600 куб. м мусора и растительных отходов, высажено порядка пяти тысяч деревьев и кустарников.

От мусора очистили береговые зоны Камы, Мелекески, Шильны, набережной за 38 комплексом, озера в парке Прибрежный и несколько родников.



Ольга Плешкова