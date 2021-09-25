В Минэкологии Татарстана прокомментировали ситуацию с белым налетом на машинах после дождя

Фото: соцсети

Минэкологии Татарстана отреагировало на жалобы жителей республики, которые сообщили в соцсетях, что после дождя на их автомобилях образовался странный белый налет. Информацию об этом ведомство направило инспекторам во все территориальные управления

«Реальному времени» в пресс-службе Минэкологии РТ сообщили, что автоматические станции контроля загрязнений атмосферы, расположенные в районах, где наблюдался белый налет на машинах, показали, что превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не было ни сегодня, ни вчера.

Напомним, налет заметили жители Альметьевска и других городов и районов юго-востока Татарстана. Похожие пятна некоторые граждане обнаружили на своей одежде. Некоторые пользователи в соцсетях предположили, что это некие взвеси, попавшие в атмосферу из-за пыльных бурь, которые прошли в Казахстане.



Татьяна Демина