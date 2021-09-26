В РПЦ считают, что депутаты новой Госдумы должны заняться вопросами нравственности и роста рождаемости

В РПЦ обозначили направления, которые, по их мнению, должны быть в приоритете при работе Государственной думы восьмого созыва. Это материальное благосостояние граждан, вопросы нравственности и увеличение рождаемости в стране, заявил председатель ОВЦС Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.



Он считает, что депутаты новой Госдумы должны проработать меры поддержки людей, «которые находятся на дне или близко к дну социальной пирамиды». Под ними он подразумевает малоимущих, инвалидов, пожилых и всех тех, кому не хватает денег.

Кроме того, по мнению митрополита Илариона, России навязывают ценности западного либерального общества. Для страны они — путь в никуда. Поэтому депутаты должны заняться вопросами нравственных ценностей.

Относительно рождаемости митрополит Иларион заявил, что меры необходимо принимать незамедлительно. «В нашей стране низкая рождаемость, рождаемость падает, к сожалению», — заявил он в эфире телеканала «Россия-24».

Фото: duma.gov.ru

Кроме того, митрополит Иларион считает, что на фоне трагедии в пермском вузе депутаты Государственной думы должны проработать вопрос запрета продаж огнестрельного оружия гражданским.



Татьяна Демина