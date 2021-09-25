В Москве мужчина в платье с топором напал на посетителей магазина — пострадали два человека

Фото: Максим Платонов (архив)

В Москве 48-летний мужчина напал с топором на посетителей одного из магазинов. В этот момент он был одет в женское платье.

В результате происшествия пострадали два человека. Нападавшего задержали сотрудники полиции, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Обстоятельства и причины происшествия пока устанавливаются, сообщает RT. В соцсетях тем временем появилось фото, на котором видно, что ступени у входа в магазин запачканы кровью.



В прошлом году в Казани полицейские задержали мужчину, напавшего на продавца круглосуточного магазина на улице Петербургской. Он ударил женщину по голове стеклянной бутылкой, после чего похитил из кассы около шести тысяч рублей и скрылся с места преступления.

Татьяна Демина