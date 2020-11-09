В центре Казани мужчина ударил продавца магазина бутылкой по голове и похитил деньги из кассы

Полицейские Казани задержали мужчину, напавшего на продавца круглосуточного магазина на улице Петербургской. Он нанес женщине удар по голове стеклянной бутылкой, после чего похитил из кассы около шести тысяч рублей и скрылся с места преступления.

Потерпевшая госпитализирована в больницу. После нападения она смогла вызвать полицию, сообщает пресс-служба УМВД по Казани.

Злоумышленник был задержан спустя несколько часов после происшествия на улице Островского. Им оказался 31-летний житель Казани, ранее судимый. Похищенные деньги у него были при себе.

Фото: realnoevremya.ru

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). Мужчина заключен под стражу.

В сентябре в Заинске мужчина напал в магазине на бывшую супругу с отверткой. Камера видеонаблюдения зафиксировала не менее 12 ударов ножом.

