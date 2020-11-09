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В центре Казани мужчина ударил продавца магазина бутылкой по голове и похитил деньги из кассы

13:30, 09.11.2020
В центре Казани мужчина ударил продавца магазина бутылкой по голове и похитил деньги из кассы
Фото: realnoevremya.ru

Полицейские Казани задержали мужчину, напавшего на продавца круглосуточного магазина на улице Петербургской. Он нанес женщине удар по голове стеклянной бутылкой, после чего похитил из кассы около шести тысяч рублей и скрылся с места преступления.

Потерпевшая госпитализирована в больницу. После нападения она смогла вызвать полицию, сообщает пресс-служба УМВД по Казани.

Злоумышленник был задержан спустя несколько часов после происшествия на улице Островского. Им оказался 31-летний житель Казани, ранее судимый. Похищенные деньги у него были при себе.

Фото: realnoevremya.ru

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). Мужчина заключен под стражу.

В сентябре в Заинске мужчина напал в магазине на бывшую супругу с отверткой. Камера видеонаблюдения зафиксировала не менее 12 ударов ножом.

Происшествия Татарстан
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