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Юрий Семин подал в отставку с поста главного тренера ФК «Ростов»

14:11, 25.09.2021
Юрий Семин подал в отставку с поста главного тренера ФК «Ростов»
Фото: vk.com/fcrosto

Юрий Семин подал в отставку с поста главного тренера футбольного клуба «Ростов». На этот пост его назначили в августе, после того как Валерий Карпин объявил об уходе из команды из-за загруженности в сборной России по футболу.

«Решение мы приняли совместно. Хочу поблагодарить руководство «Ростова» за нашу дружную работу. Спасибо игрокам, но жизнь распорядилась по-другому. Мы расстаемся друзьями и будем друг другу помогать», — рассказал Семин.

«Юрий Павлович — замечательный, порядочный человек и Тренер с большой буквы, настоящий профессионал. Но это футбол, к сожалению, так бывает», — прокомментировал уход Семина президент «Ростова» Арташес Арутюнянц.

С бывшим тренером московского «Локомотива» и сборной России был заключено двухлетнее соглашение о сотрудничестве. До этого в числе кандидатов на замену Карпину называли Курбана Бердыева и Кирилла Новикова.

Татьяна Демина
СпортФутбол

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