В Казани после ливня затопило квартиры в доме на Адоратского

Фото: соцсети

Жители дома на Адоратского,8 пожаловались на затопленные квартиры. Судя по сообщению, велись работы на крыше. Незакрытая крыша стала причиной потопа в первый же дождь.

Фото: соцсети

«Начались дожди и все затопило. Начиная с подъезда, заканчивая квартирами. На звонки подрядчик отвечает, что не обязан ничего фиксировать. Управляющая компания тоже самое. До понедельника никто ничего фиксировать и исправлять не хочет», — пишет автор поста в соцсети.

Фото: соцсети

Жители квартир тем временем гадают, кто будет возмещать жильцам затраты на ремонт в квартирах. И будут ли вообще возмещены затраты.

На прошлой неделе в Бугульме после подачи тепла в доме №66 по улице Габдуллы Тукая начались проблемы — подъезд оказался залит водой.



Ольга Шагиева