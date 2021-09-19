В Бугульме после подачи тепла затопило подъезд

Фото: кадр видео

В Бугульме после подачи тепла в доме №66 по улице Г. Тукая начались проблемы — подъезд оказался залит водой, поделились пользователи в соцсетях.



Особенно пострадали квартиры четвертого и третьего этажей. С потолков капает грязная вода, отошли обои, вздулись потолки и полы. От внеплановых «дождей» пострадала техника.

Произошло это из-за незавершенного ремонта отопительной системы дома — рабочие не заварили стояк на чердаке, сообщили в telegram-канале «В Татарстане поймут».

Житель дом, снявший произошедшее на видео, рассказал, что в руководстве ТСЖ никого нет, до них нельзя дозвониться. «Пришли мастера полупьяные. Говорят, мы не знаем, мы ничего не знаем. Вот такая вот ситуация».

В июле жители одного из подъездов на улице Нариманова в Казани сообщили, что их подъезд всегда затапливает после сильных дождей.

Маргарита Головатенко