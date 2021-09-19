Новости происшествий

08:15 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Бугульме после подачи тепла затопило подъезд

07:59, 19.09.2021
В Бугульме после подачи тепла затопило подъезд
Фото: кадр видео

В Бугульме после подачи тепла в доме №66 по улице Г. Тукая начались проблемы — подъезд оказался залит водой, поделились пользователи в соцсетях.

Особенно пострадали квартиры четвертого и третьего этажей. С потолков капает грязная вода, отошли обои, вздулись потолки и полы. От внеплановых «дождей» пострадала техника.

Произошло это из-за незавершенного ремонта отопительной системы дома — рабочие не заварили стояк на чердаке, сообщили в telegram-канале «В Татарстане поймут».

Житель дом, снявший произошедшее на видео, рассказал, что в руководстве ТСЖ никого нет, до них нельзя дозвониться. «Пришли мастера полупьяные. Говорят, мы не знаем, мы ничего не знаем. Вот такая вот ситуация».

В июле жители одного из подъездов на улице Нариманова в Казани сообщили, что их подъезд всегда затапливает после сильных дождей.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также