За неделю цены на бензин снизились на 0,3% впервые с апреля 2020 года

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Впервые цены на бензин с 30 августа по 6 сентября снизились на 0,31% после восьминедельного роста выше инфляции, недельная дефляция в среднем по России составила 0,07%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.



С начала сентября цена бензина также показала снижение на 0,27%. В то же время с начала года цена выросла на 6,35% — это выше сложившейся на уровне 4,75% инфляции.

В Минэнерго связали улучшение ситуации с полным исполнением обязанностей по насыщению внутреннего рынка нефтяными компаниями. Динамика поставок топлива на биржевые торги стабильно превышала утвержденные нормативы, и цены начали снижаться.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, по дешевизне бензина Аи-95 Россия заняла второе место среди 32 стран Европы.

Маргарита Головатенко