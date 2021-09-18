В Татарстане построено свыше 2 миллионов квадратных метров жилья

Фото: Максим Платонов

От запланированного на 2021 год количества жилья в Татарстане ввели 78%, что составляет более 2 млн кв. м, доложил сегодня на совещании в Доме правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Как отметил министр, почти 105% составляет объем строительства жилья к уровню прошлого года. В этом году в республике по программе социальной ипотеки должны ввести 280 тыс. кв. м жилья. Построено 114 тысяч кв. м. Таким образом, план выполнен на 40%.

Фото: kzn.ru

Категория «Многодетные семьи, воспитывающие пятерых и более детей» в этом году включает в себя 47 получателей. Из них 36 семей уже реализовали свои сертификаты.

На этой недели вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что в России с начала текущего года ввели в эксплуатацию почти 50 млн кв. метров жилья. По его словам, введено с начала 2021 года жилья на 24,4% больше показателя прошлого года за аналогичный период.



Алексей Нечаев