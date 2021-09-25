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Самозанятых водителей такси могут обязать заключать договоры с агрегаторами

09:16, 25.09.2021
Самозанятых водителей такси могут обязать заключать договоры с агрегаторами

Минтранс РФ подготовил законопроект, обязывающий самозанятым таксистам работать только при заключении договора со службой заказа такси. Проект закона опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов

Физическими лицами могут являться самозанятые граждане.

«Физическое лицо вправе осуществлять деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси при условии заключения [...]договора со службой заказа легкового такси, которая осуществляет деятельность [...] с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет», — говорится в тексте проекта.

Большую часть положений законопроекта предлагают ввести в действие с 1 сентября 2022 года. Остальную часть требований — с 1 марта 2023 года.

Ранее агрегаторы такси — «Яндекс.Такси», «Ситимобил», Gett и «Везет» — предложили разделить материальную ответственность за ДТП, если заказ был принят через них.

Ольга Шагиева
ОбществоАвто Татарстан

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