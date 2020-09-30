Агрегаторы такси захотели взять на себя часть расходов за ДТП

Агрегаторы такси — «Яндекс.Такси», «Ситимобил», Gett и «Везет» — предложили разделить материальную ответственность за ДТП, если заказ был принят через них. Об этом пишет РБК со ссылкой на поправки к законопроекту о такси.

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Согласно документу, агрегаторы готовы нести ответственность в случае ДТП и выплачивать до 2 млн рублей наряду с перевозчиками, которые являются самозанятыми или индивидуальными предпринимателями.

На данный момент в законодательстве не установлена ответственность служб заказа такси, однако некоторые агрегаторы добровольно ввели страхование каждой поездки.



Ранее Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило закрепить за агрегаторами и таксопарками ответственность за здоровье пассажиров.