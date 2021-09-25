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В России стартовало производство первого спутника «Скиф»

03:35, 25.09.2021
В России стартовало производство первого спутника «Скиф»
Фото: pixabay.com

Предприятие «Информационные спутниковые системы» (ИСС) имени Решетнева» начало изготавливать первый спутник новой российской космической группировки «Скиф». Он предназначен для предоставления широкополосного доступа в интернет.

Фото: pxhere.com

«Скиф» войдет в многофункциональную спутниковую систему «Сфера» вместе с некоторыми другими. Запуск первого космического аппарата связи планируется в октябре 2022 года. Система «Скиф» будет состоять из 12 спутников на орбите высотой 8 070 километров. В 2024 году ожидается запуск еще двух, в 2026-м — шести и в 2028-м — четырех спутников, пишет «РИА Новости».

На этой неделе госкорпорация «Роскосмос» объявила тендер на проведение научно-исследовательских работ для выполнения пилотируемых полетов на Луну. Стоимость контракта — 1,7 млрд рублей.

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