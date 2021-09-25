В Казани прошла конференция «Родной язык — источник исторической памяти и культурного наследия» — видео

В Казани прошла конференция «Родной язык — источник исторической памяти и культурного наследия». Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

На ней обсуждалась проблема сохранения и развития родных языков, культуры и традиций представителей народов, проживающих в Татарстане. Мероприятие приурочено к объявленному в Татарстане Году родных языков и народного единства, его организует Государственный комитет РТ по архивному делу.



На конференцию съехались спикеры из Белоруссии, Казахстана, Турции, Финляндии.

Ранее в Татарстане продлили на два года госпрограмму «Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан». Дополнительно на нее направят более 108 миллионов рублей.

