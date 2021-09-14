Программа нацполитики в Татарстане увеличена на два года и 108 миллионов рублей

Фото: Ринат Назметдинов

Уровень «татарстанской идентичности» хотят увеличить до 81%

Госпрограмму «Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан», которая получила начало в 2014 году и должна была закончиться в 2023-м, продлили на два года. Дополнительно на нее направят более 108 миллионов рублей, а всего за девять лет программы на решение комплекса вопросов, направленных на гармонизацию межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений народов РТ, уйдет 653,8 миллиона, из которых более полумиллиарда (544,9 миллиона) выделят из бюджета Татарстана.

За эти два года правительство хочет увеличить уровень «татарстанской идентичности» (сформулировано именно так — «татарстанской», — прим. ред.) до 81% (план на 2021 год — 77%), до 93,5% — долю граждан, отмечающих отсутствие в отношении себя дискриминации по национальном признаку, и до 81,2% — долю граждан, не испытывающих негативного отношения к иностранцам. А вот доля татарстанцев, положительно оценивающих состояние межнациональных и межконфессиональных отношений, согласно программе, должна увеличиться незначительно: с 83,2% в 2021 году до 83,4% в 2025 году.

В числе мероприятий — организация различных выставок, этнофестивалей. Фото: Василий Иванов

Другая статья расходов — различные мероприятия: власти хотят увеличить как их число, так и число участников. Среди них: ежегодные совещания работников культуры по предупреждению межнациональных конфликтов, организация различных выставок, этнофестивалей и других мероприятий, в их числе «Крутушка», «Наш дом — Татарстан», «Троицкие напевы» и «Мозаика культур», праздник «Науруз», спартакиады. Предполагается изготовление социальных роликов.

К 2025 году число маршрутов для паломничества, этнического, экологического и гастрономического туризма хотят увеличить до 34 (в 2020 году — 24). Формировать гражданское самосознание, патриотизм и гордость за историю России будут с помощью молодежного шатрового парка культур «Мой дом — моя республика», который хотят организовать в 2022 и 2024 годах, проведения в 2021 и 2022 годах конкурса эффективных практик по воспитанию детей и подростков в духе уважения к культуре, традициям и обычаям народов РТ, тех же форумов «Дни татарской молодежи» и «Дружба народов — богатство Татарстана» и т.д.

В 2022 и 2014 годах дополнительно проведут исследование этнических диаспор и сообщества мигрантов Татарстана. Фото: Василий Иванов

Пособия для иностранцев и исследование уровня конфликтности

Отдельный пункт плана касается иностранцев — по нему в 2023 году хотят разработать три пособия по истории и законодательству России для мигрантов. А вот субсидий для НКО на адаптацию иностранцев в ближайшие годы не предусмотрено, вместо них будут гранты для проведения вводных курсов для консультации и обучения русскому языку. В 2022 и 2024 годах дополнительно проведут исследование этнических диаспор и сообщества мигрантов Татарстана по определению общего уровня их адаптации и интеграции, выявлению потенциальных конфликтов.

Дополнительно в ближайшие годы запланированы проведение совещания руководителей национально-культурных автономий представителей народов, проживающих в Татарстане, издание сборника о народах Татарстана (2023 год), проведение журналистских конкурсов и форумов.

Дарья Пинегина