В Татарстане ожидаются дождливые выходные

В Татарстане на этой неделе прогнозируются дождливые выходные. Днем в субботу температуры поднимутся не выше 8... 13°, в воскресенье ожидается 10... 15°.

В предстоящие сутки ситуация и характер погоды существенно не изменятся. Ожидается облачная погода, временами с дождем, ветер юго-восточный, местами порывами до 16 м/с. Днем ожидается до +10... 15°.

В выходные дни в республике сохранится циклонический характер погоды. 25 сентября при прохождении волнового атмосферного фронта прогнозируется дождь, наиболее интенсивный ночью и утром. 26 сентября небольшие осадки выпадут местами.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале следующей недели в республике погода несколько улучшится. В понедельник, 27 сентября, небольшой дождь еще будет идти, температуры понизятся ночью до 2... 7°, днем — 7... 12°.

Во вторник и среду на Татарстан распространит влияние северо-западный антициклон. Осадки в эти дни маловероятны, температуры составят днем 7... 12°, ночью 0... 3°, местами ожидаются заморозки, говорится в прогнозе на сайте Гидрометцентра РТ.

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал приход тепла в европейскую часть России в пятницу.