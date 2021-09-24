Умерший глава Следкома Пермского края оставил предсмертную записку

У найденного мертвым руководителя следственного управления СК по Пермскому краю Сергея Сарапульцева нашли предсмертную записку. Об этом сообщает «Коммерсант».

«Пожил достаточно. Господи Иисусе Христе, прости меня грешного за все прегрешения мои, вольные и невольные. Грешен и виноват я перед тобой, а в чем — то тебе ведомо. Помилуй меня — раба твоего недостойного», — приводит издание текст записки.

По данным «Коммерсанта», это не первая попытка суицида, которую предпринял Сарапульцев. Он пытался покончить с собой в прошлом году и оставлял записку похожего содержания. При этом у главного следователя Пермского края не было проблем на работе.

Сарапульцев близко к сердцу воспринял трагедию в пермском вузе, выпускником которого был сам. Прибывший в Пермь глава СК России Александр Бастрыкин не высказывал претензий к подчиненным.

Одной из причин трагедии могло стать скрытое психиатрическое заболевание, говорится в статье.

О смерти Сарапульцева стало известно вчера. СМИ сообщили, что это произошло после совещания с руководством. На совещании, посвященном стрельбе в пермском вузе, руководство отстранило от работы многих следователей региона. Центральный аппарат ведомства начал проверку по данному факту.