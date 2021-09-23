Центральный аппарат СКР проведет проверку по факту смерти главного следователя Пермского края

Следственный комитет России официально подтвердил смерть главы следственного управления СКР по Пермскому краю полковника юстиции Сергея Сарапульцева. По данному факту центральный аппарат ведомства начал процессуальную проверку, пишет RT.



Напомним, СМИ сообщили, что Сарапульцев покончил с собой. По предварительной информации, это произошло после совещания с руководством. Источник «Интерфакс» заявил, что главный следователь Пермского края пошел на этот шаг из-за проблем в семье.

Официальной информации о причинах смерти Сарапульцева на данный момент нет. По данным telegram-канала Baza, тело главного следователя Пермского края нашли коллеги в его доме. Кроме того, источник сообщил, что на совещании, посвященном стрельбе в пермском вузе, руководство отстранило от работы многих следователей региона.



Татьяна Демина