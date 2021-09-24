Игроки «Динамо» Шунин и Лаксальт пропустят игру с «Рубином», Захарян и Шиманьский — под вопросом

Вратарь Антон Шунин и защитник Диего Лаксальт не смогут помочь «Динамо» в предстоящем матче 9-го тура РПЛ против казанского «Рубина». Об этом сообщил главный тренер «бело-голубых» Сандро Шварц.

Оба игрока получили повреждения и продолжают восстанавливаться от травм.

«Шунин пока занимается в индивидуальном режиме. В воскресенье на него не можем рассчитывать. Разговаривали с Лаксальтом после повреждения. Травма надолго оставит его без игры. Пока точно можем сказать, что его не будет в ближайшие 3-4 матча», — сказал Шварц.

Сандро Шварц. Фото: vk.com/fcdm_official

Также пока остается под вопросом участие в матче хавбеков Арсена Захаряна и Себастиена Шиманьского.

Встреча 9-го тура между «Динамо» и «Рубином» состоится 26 сентября в Москве. Начало матча в 14.00 по мск.

Напомним, ранее команда Леонида Слуцкого уступила дома петербургскому «Зениту».