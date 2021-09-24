Голикова спрогнозировала размер маткапитала на 2024 год

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова спрогнозировала размеры материнского капитала на 2024 год. На первого ребенка полагается выплата 544 301 рубля, на второго — 719 274 рубля. Заявление было сделано в ходе Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве России.



Она отметила, что в 2022 году при рождении или усыновлении первого ребенка начисления составят 503 237 рублей, при рождении второго и последующего детей выплата составит 665 009 рублей. Об этом сообщает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Недавно сообщалось, что в 2022 году материнский капитал получат 1,3 миллиона россиян. На эти цели предусмотрено более 440 миллиардов рублей в бюджете Пенсионного фонда.