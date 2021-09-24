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Бастрыкин рассказал, что в Красноярском крае предотвращено еще одно нападение на школу

08:10, 24.09.2021 1
Бастрыкин рассказал, что в Красноярском крае предотвращено еще одно нападение на школу

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что силовики предотвратили еще одно нападение на школу, на этот раз в Красноярском крае. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.

«В Красноярском крае предотвращено нападение на школу, задержан молодой человек, который намеревался совершить подобное», — сказал глава СК РФ.

Фото: sledcom.ru

Когда именно было совершено задержание, не сообщается. Не называется и имя подозреваемого.

Также глава ведомства добавил, что за последние годы совершено около десятка нападений на учебные заведения в различных регионах.

Ольга Шагиева
Общество

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:22
    Фантазии старого человека
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