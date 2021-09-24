Ремонтная бригада МУП «Метроэлектротранс» в Казани укладывает шпалы на улице Гвардейской
На улице Гвардейской работает ремонтная бригада путевого хозяйства наземного транспорта МУП «Метроэлектротранс». Работы ведутся по программе строительства Вознесенского тракта, идет устройство временной объездной дороги.
Уже уложено и зашито 13 решеток, идет работа по раскладке шпал и зашивке кривых. Работники энергохозяйства ведут работы по переносу растяжек с действующих опор на новые опоры. Помогают в строительстве сотрудники АТП, они привозят на участок щебень. Закончить ремонт планируют в первой половине октября.
Также идет работа по замене шпал по трамвайному маршруту №5 в сторону «Солнечного города». На сегодня заменено 376 шпал из 400 планируемых, установлено 29 тепловых компенсаторов, рассказали в МУП «Метроэлектротранс».
9 сентября в Казани начался ремонт трамвайных путей на Сибирском тракте.
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