Ремонтная бригада МУП «Метроэлектротранс» в Казани укладывает шпалы на улице Гвардейской

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

На улице Гвардейской работает ремонтная бригада путевого хозяйства наземного транспорта МУП «Метроэлектротранс». Работы ведутся по программе строительства Вознесенского тракта, идет устройство временной объездной дороги.

Уже уложено и зашито 13 решеток, идет работа по раскладке шпал и зашивке кривых. Работники энергохозяйства ведут работы по переносу растяжек с действующих опор на новые опоры. Помогают в строительстве сотрудники АТП, они привозят на участок щебень. Закончить ремонт планируют в первой половине октября.

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

Также идет работа по замене шпал по трамвайному маршруту №5 в сторону «Солнечного города». На сегодня заменено 376 шпал из 400 планируемых, установлено 29 тепловых компенсаторов, рассказали в МУП «Метроэлектротранс».

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

9 сентября в Казани начался ремонт трамвайных путей на Сибирском тракте.

Ольга Шагиева