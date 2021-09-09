В Казани на Сибирском тракте начался ремонт трамвайных путей

В Казани на Сибирском тракте начался ремонт трамвайных путей. Специалисты работают над устранением аварийных участков. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Отмечается, что на участке Сибирского тракта в направлении улицы Халитова были обнаружены места с уширением пути и стыки, требующие протяжки или повторной сварки. Также на улице Шоссейной ведется послеосадочный ремонт с подбойкой шпал и рихтовкой пути.

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

С 1 сентября в городе проводится комиссионный обход путей для подготовки к зимнему периоду. Проверяется как износ рельсов, так и состояние шпал. В июне в трамвайном депо началась ревизия подвижного состава. Для того чтобы ремонт проходил более эффективно, в депо пригласили представителей заводов-изготовителей трамваев для совместной работы.



Алексей Нечаев