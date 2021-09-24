На Kazan Digital Week рассказали о борьбе с низкопробными материалами в TikTok и цифровым неравенством

Фото: Максим Платонов

Сегодня на закрытии второго форума Kazan Digital Week 2021 татарстанские чиновники подвели главные его итоги, в числе которых и первые законодательные инициативы по беспилотникам на дорогах России и Татарстана. Чиновники Кабмина, гордо заявив, что Татарстан вошел в «четвертую стадию промышленной революции», все-таки признали, что пока с цифровизацией дела обстоят неважно в отдаленных районах РТ и лишь малая часть выпускников обладает «цифровыми компетенциями». О том, как власти РТ предлагают бороться с авторами «низкопробных материалов «ТикТока» и сколько татарстанцев уже привыкли записываться на прием к врачу через интернет, в материале «Реального времени».

На форуме впервые прозвучали законодательные инициативы по беспилотникам

Всего форум посетило более 15 тысяч участников, из них почти 9 тысяч — офлайн (первый форум в прошлом году проходил, к слову, вообще только онлайн). В рамках мероприятия прошли 100 секций, на которых выступило 600 спикеров, выставка из 90 экспонатов и «айти-марафон». Всего на софинансирование со стороны госструктур было подано 600 заявок от ИТ-стартапов. В самом марафоне участвовало 90 команд, из которых победило 32 — они претендуют на призовой фонд в размере 3 млн рублей.

Одним из соорганизаторов форума выступило ГБУ «Безопасность дорожного движения», руководитель которого Рифкат Минниханов на его закрытии отметил важность взаимодействия бизнеса, власти и общества в вопросе «интеллектуальных транспортных систем». И речь тут идет не только о беспилотниках, но и о мобильности транспорта в принципе. По его словам, сегодня уже очевидно, что на них формируется «социальный запрос». Но подобная кооперация (бизнеса, власти и общества) может реализовываться только при определенных правилах и законах, которых к настоящему моменту пока нет, обратил внимание Рифкат Минниханов.

— На форуме Kazan Digital Week 2021 впервые прозвучали первые инициативы, посвященные контролю «интеллектуальных транспортных систем», как от бизнеса, так и от госструктур. Татарстан сегодня — площадка для тестирования и внедрения таких технологий, — заявил он.

Пока «цифровыми компетенциями» обладают лишь 5% выпускников «культурных» вузов»

Помимо транспортной отрасли, «цифра» активно проникает и в сферу образования, считает первый замминистра профильного министерства Андрей Поминов. По его словам, сегодня идет активная цифровизация «на всех уровнях отрасли образования», которые должны подготовить компетентные кадры для экономики будущего Татарстана, в том числе и в сфере цифровой безопасности. Отдельно Поминов оценил важность площадок, подобных форуму, для привлечения инвестиций в ИТ-сферу региона — он особенно отметил, например, встречу руководителей Минобрнауки РТ с представителями компании Huawei, одной из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций.

Ректор Казанского государственного университета культуры и искусств Роза Ахмадиева на закрытии форума в свою очередь рассказала о цифровой трансформации культуры, однако обратила внимание на то, что она большей частью касается жителей многомиллионных городов, тогда как в отдаленных районах Татарстана, например, уровень цифровизации находится на низком уровне.

— Всего 5% выпускников вузов сегодня обладают «цифровыми компетенциями». А для реализации многих наших проектов необходимо массово готовить подобных специалистов! На форуме прозвучали предложения о создании базовой в России кафедры цифровых технологий, которая должна послужить в том числе для преодоления «цифрового неравенства», — заявила Ахмадиева.

Она же предложила активизировать цифровизацию национальных культур в регионах РФ для того, чтобы сделать их доступнее большинству населения, особенно молодежи, которая сегодня чаще всего «зависает» уже даже не в Facebook, а в TikTok. Чтобы реализовать такую масштабную и амбициозную идею, в свою очередь, необходимо в профильных вузах обучать цифровизации сотрудников учреждений культуры, а для многих эта идея звучит как абстрактная. Значительная часть авторов материалов в Facebook и TikTok, по словам спикера, «не имеют профессионального образования в сфере культуры»:

— Их низкопробные продукты оставляют след в ценностных ориентирах молодого поколения! — возмутилась Роза Ахмадиева, предложив для противодействия авторам таких «низкопробных продуктов» создавать другие площадки в цифровой экосистеме.

«Мы уже вошли в четвертую стадию промышленной революции!»

Пересмотреть взгляды на управление необходимо во всех бизнес- и госструктурах, согласен с ней замминистра цифрового развития Радик Гисмятов. Необходимы и гибкие корректировки стратегий, но особенно автоматизированные системы управления, без которых сегодня, считает он, уже невозможно управлять ни холдингом, ни маленьким предприятием. Для внедрения таких АСУ нужны «ситуационные центры», которые позволяли бы принимать быстрые решения на основе самых последних данных и фактов.

Наконец, на Kazan Digital Week 2021 обсудили и проблему «цифрового неравенства», которую в своей речи затронула Роза Ахмадиева. По словам замминистра промышленности РТ Родиона Карпова, властям необходимо учиться преодолевать «пропасть между богатыми и бедными», минимизируя последствия очередной технологической революции.

— Мы уже вошли в четвертую стадию промышленной революции! Но чтобы быть в ней успешными, мы сами должны принять изменения и изменить собственный образ жизни, — считает Карпов.

В РТ в 15 раз выросло число электронных записей на прием к врачу

В Минздраве РТ, который сегодня, разумеется, занят борьбой с коронавирусом, о собственной цифровизации тоже не забывают, уверяет замминистра здравоохранения Айрат Гарипов (отметим тут, что президент РТ Рустам Минниханов на вопрос, что ему показалось самым интересным на выставке форума, ответил: «стенды, посвященные цифровизации медицины»). Тем более, по опросам, самой востребованной услугой среди населения является прием у врача и получение медицинской помощи.

— В Татарстане ежегодно за ней обращаются 30 млн раз. Проводится ежегодно же полмиллиона МРТ, более 33 млн лабораторных исследований. 1,2 млн раз в год татарстанцы вызывают скорую помощь. И на все это влияет цифровизация последнего времени: так, в 15 раз выросло число людей, записывающихся на прием врача электронным образом. К настоящему моменту мы имеем уже 13,5 млн электронных записей к врачу, — заявил Гарипов.

Сергей Афанасьев