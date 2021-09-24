Банк России аннулировал лицензию небанковской кредитной организации «Финчер»
Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московской небанковской кредитной организации (НКО) «Финчер». Об этом сообщается на сайте регулятора.
Решение принято в связи с добровольной ликвидацией организации.
«Основанием для аннулирования лицензии у НКО «Финчер» (ООО) послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением общего собрания участников о ее добровольной ликвидации», - говорится в сообщении ЦБ РФ.
По данным ЦБ РФ, «Финчер» располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.
Неделю назад Банк России отозвал лицензию у ООО КБ «Платина».
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