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Банк России аннулировал лицензию небанковской кредитной организации «Финчер»

11:32, 24.09.2021
Банк России аннулировал лицензию небанковской кредитной организации «Финчер»
Фото: cbr.ru

Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московской небанковской кредитной организации (НКО) «Финчер». Об этом сообщается на сайте регулятора.

Решение принято в связи с добровольной ликвидацией организации.

«Основанием для аннулирования лицензии у НКО «Финчер» (ООО) послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением общего собрания участников о ее добровольной ликвидации», - говорится в сообщении ЦБ РФ.

По данным ЦБ РФ, «Финчер» располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.

Неделю назад Банк России отозвал лицензию у ООО КБ «Платина».

Ольга Шагиева
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