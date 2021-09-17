ЦБ отозвал лицензию у банка «Платина»

Банк России отозвал лицензию у ООО КБ «Платина». Кредитная организация находилась на 246-м месте по величине активов в банковской системе РФ, сообщает ЦБ.



Согласно заявлению ЦБ, банк «Платина» нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты ЦБ. В связи с этим регулятор применял к «Платине» меры в течение последнего года.

В деятельности банка усмотрели нарушения в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Через него проводились непрозрачные операции в больших объемах — это связано с обеспечением расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.

В августе Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у саранского АО «КС Банк».

Маргарита Головатенко