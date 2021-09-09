Суд вынес приговор хозяйке енота, который покусал ее ребенка

В Елабуге прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 22-летней местной жительницы. Суд признал ее виновной в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ) и приговорил к 3 месяцам ограничения свободы, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Вечером 9 мая девушка оставила грудного ребенка в детской кроватке без присмотра в комнате и уснула. Енот в это время проник в комнату и несколько раз укусил за голову младенца. В результате мальчик получил тяжелые травмы.

Фото: pixabay.com

Установлено, что случившееся произошло по вине женщины, которая не обеспечила безопасность ребенка, а также надлежащий уход за домашним питомцем, в том числе надежную его изоляцию в отдельном помещении. Свою вину она признала.



В июне прошлого года прокуратура Татарстана потребовала наказать хозяина алабаев, которые покусали лабрадора. Последнего вечером выгуливал мальчик. Ему навстречу шел мужчина с двумя алабаями без намордников. Он не смог удержать собак на поводке, и те покусали лабрадора, причинив травмы.

Татьяна Леухина