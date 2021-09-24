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В Татарстане за сутки подтвердили 57 случаев COVID-19

10:06, 24.09.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за сутки подтвердили 57 случаев COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за сутки выявили 57 случаев заражения коронавирусом, с нарастанием выявлено 26 698 случаев, сообщила в пятницу заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Показатель заражений на 100 тысяч человек — 684. За неделю в республике выявили 371 случай, на предыдущей неделе было на 16 меньше. Под наблюдением остаются 5 337 контактных.

Как отметил замминистра здравоохранения республики — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков, за сутки выздоровело 36 человек, всего — 23 059.

Всего вакцинировано 1 071 796 человек, вторым компонентом — 933 654 человека.

ОбществоМедицина Татарстан

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