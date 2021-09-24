В России могут предоставить самозанятым больничные и декретные выплаты

В России могут предоставить социальные гарантии самозанятым в виде компенсации больничных и организации декретных выплат. Минэкономразвития обратилось с данным вопросом в Фонд социального страхования (ФСС) и Всероссийский союз страховщиков (ВСС).

На сегодняшний день самозанятые граждане не могут делать отчисления в ФСС и претендовать на компенсацию больничных и декретные выплаты. Как пишут «Ведомости», сейчас «обсуждается вопрос о целесообразности распространения в отношении физических лиц, применяющих налог на профессиональный доход, положений законодательства об отнесении к лицам, имеющим право на получение пособий в связи с временной нетрудоспособностью и в связи с материнством (оплачиваемые больничные и пособия по материнству)».

Фото: Максим Платонов (архив)

Ведомство просит Фонд социального страхования (ФСС) и Всероссийский союз страховщиков (ВСС) высказать мнение по этому вопросу.

С начала действия специального налогового режима российские самозанятые заплатили в бюджет около 15 млрд рублей налогов.





Ольга Шагиева