Российские самозанятые заплатили в бюджет около 15 млрд рублей налогов

Фото: Анна Сейтумерова

С начала действия специального налогового режима российские самозанятые заплатили в бюджет около 15 млрд рублей налогов. Такие цифры озвучил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.



По его словам, доход самозанятых с начала действия в стране налога на профессиональный доход превысил 570 млрд рублей. «И у нас около 5 600 человек регистрируется. Все идет так, как задумано», — заявил Егоров в эфире в интервью телеканалу «Россия 24».

Фото: Максим Платонов (архив)

По данным на конец июля, с начала действия специального налогового режима суммарный доход самозанятых в Татарстане превысил 27,1 млрд рублей. За то же время они заплатили свыше 850,9 млн рублей налогов.



К августу этого года в России число плательщиков налога на профессиональный доход в возрасте до 18 лет составило почти 41 тыс. В прошлом году свыше 17,5 тыс. платили этот налог. Татарстан стал одним из лидеров по числу зарегистрированных несовершеннолетних самозанятых. Всего — 2,3 тыс. человек.



Татьяна Демина