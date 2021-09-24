«Ак Барс» сыграет с «Адмиралом», «Нефтехимик» примет дома «Спартак»
Сегодня, 24 сентября, в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) состоятся два матча регулярного чемпионата. Обе игры пройдут на территории Татарстана.
В Казани местный «Ак Барс» постарается продлить победную серию до четырех матчей во встрече с «Адмиралом» из Владивостока. Дальневосточные соперники казанцев одержали лишь одну победу на старте сезона и идут на втором месте с конца в таблице Восточной конференции.
В то же время в Нижнекамске «Нефтехимик» примет у себя дома московский «Спартак». «Красно-белые» набрали 10 очков после 9 матчей и идут на пятой строчке Запада. Нижнекамцы после серии из трех поражений в гостях смогли победить «Куньлунь», но в предыдущем туре проиграли «Сочи». Сделали они это без своих ведущих легионеров, Дэн Секстон и Либор Гудачек не попали в состав по спортивным причинам.
Обе игры начнутся в 19.00 по московскому времени. Матч «Ак Барса» можно будет посмотреть на телеканалах ТНВ и «ТНВ-Планета». Встречу в Нижнекамске покажут в прямом эфире на КХЛ ТВ.
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Пятница! А что нужно делать в этот день? Начинать наслаждаться начинающимися выходными!— ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) September 24, 2021
А лучше всего это делать на хоккее
#НХКСПР
ЛД «Нефтехим Арена»
Билеты: https://t.co/am9PGqZlJ2
Начало матча в 19.00
Погода: +14
Прямая трансляция: портал КХЛ pic.twitter.com/1TgpstPpcd
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