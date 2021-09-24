«Ак Барс» сыграет с «Адмиралом», «Нефтехимик» примет дома «Спартак»

Сегодня, 24 сентября, в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) состоятся два матча регулярного чемпионата. Обе игры пройдут на территории Татарстана.

В Казани местный «Ак Барс» постарается продлить победную серию до четырех матчей во встрече с «Адмиралом» из Владивостока. Дальневосточные соперники казанцев одержали лишь одну победу на старте сезона и идут на втором месте с конца в таблице Восточной конференции.

В то же время в Нижнекамске «Нефтехимик» примет у себя дома московский «Спартак». «Красно-белые» набрали 10 очков после 9 матчей и идут на пятой строчке Запада. Нижнекамцы после серии из трех поражений в гостях смогли победить «Куньлунь», но в предыдущем туре проиграли «Сочи». Сделали они это без своих ведущих легионеров, Дэн Секстон и Либор Гудачек не попали в состав по спортивным причинам.

Обе игры начнутся в 19.00 по московскому времени. Матч «Ак Барса» можно будет посмотреть на телеканалах ТНВ и «ТНВ-Планета». Встречу в Нижнекамске покажут в прямом эфире на КХЛ ТВ.