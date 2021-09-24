В России стартовали продажи новых iPhone 13
В России сегодня стартуют продажи iPhone 13. Об этом сообщается на сайте магазина Apple.
Стоимость iPhone 13 начинается от 79,99 тысячи рублей. Цена iPhone 13 Pro — от 99,99 тысячи, IPhone 13 mini — от 69,99 тысячи, iPhone 13 Pro Max — от 109,99 тысячи рублей.
Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу сети фирменных магазинов техники Apple re:Store, в четверг магазины фиксировали повышенный спрос жителей России на новые модели iPhone 13.
Apple официально презентовала iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max. Смартфоны внешне крайне похожи на 12-е поколение. iPhone 13 и 13 mini получили иное размещение камер — теперь они выстроены по диагонали.
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