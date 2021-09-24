Жители Казани стали реже опаздывать на работу

Жители Казани стали гораздо дисциплинированнее: в 2021 году они опаздывают на работу гораздо реже, чем в 2009-м. Чаще приходят на работу вовремя горожане с зарплатой выше среднего, таковы результаты опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой

работы SuperJob (есть в распоряжении «Реального времени»).

В опросе принимали участие больше тысячи респондентов, которые работают по фиксированному графику на территории работодателя. Большинство казанцев (68%) утверждает, что никогда не опаздывают на работу. Опоздания раз в год случаются у 19% жителей города. 9% опрошенных признались, что опаздывают на работу несколько раз в месяц, а 4% жителей города — несколько раз в неделю.

Самыми пунктуальными являются сотрудники старше 45 лет: 77% против 61% моложе 34 лет. Из тех, кто никогда не опаздывает, больше всего людей с доходом выше 80 тысяч рублей.

79% сотрудников, которые время от времени нарушают график работы, опаздывают на 10—15 минут, 16% — не более чем на полчаса, а 5% — на час и более. Мужчины позволяют себе серьезные опоздания чаще женщин.

Фото: realnoevremya.ru

Чаще всего опоздания объясняются пробками и проблемами с общественным транспортом (31% и 32% соответственно). Реже это задержания из-за семейных обязанностей (13%), утренний сон и форс-мажорные обстоятельства (по 9%). Еще 4% признались, что опаздывают из-за личной несобранности, а 3% объясняют это личными делами.

Ранее Казань оказалась на четвертом месте в рейтинге городов, жители которых чаще всего не успевают прийти вовремя.

Ольга Шагиева