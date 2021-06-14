Казань оказалась на четвертом месте в рейтинге городов, жители которых чаще всего опаздывают

Казань оказалась на четвертом месте в рейтинге городов, жители которых чаще всего не успевают прийти вовремя. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование «Ситимобил» и ResearchMe.

Первое место — у Москвы, здесь чаще всего опаздывают 53% опрошенных. Второе место поделили Краснодар и Ростов-на-Дону. Замкнула тройку Уфа. Столица Татарстана оказалась на четвертом месте, на пятом — Нижний Новгород. Самыми пунктуальными оказались жители Екатеринбурга.

Фото: pxhere.com

46% опрошенных россиян признались, что чаще всего опаздывают на работу или учебу. Еще треть респондентов рассказали, что реже всего приходят вовремя на встречу с друзьями или на романтическое свидание. 15% респондентов жалуются, что периодически опаздывают на электрички, автобусы и троллейбусы, что усложняет им передвижение по городу.

Главная причина опозданий (41%), по мнению опрошенных, — общественный транспорт. На втором месте — автомобильные пробки (30%). Также в качестве причин опозданий россияне называют нежелание вставать рано утром, перегруженное расписание дня, длительные сборы. Некоторые задерживаются по причине того, что ведут детей в школу или садик или выгуливают питомцев.

В октябре прошлого года россияне рассказали, по каким причинам они опаздывали на самолет.



Татьяна Леухина