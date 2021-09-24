В Казани пенсионерка перевела мошенникам более 5 млн рублей за 2 недели
В Казани 84-летняя местная жительница перевела злоумышленникам более 5 млн рублей за 2 недели. Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «мошенничество».
Пожилой женщине позвонила неизвестная и представилась сотрудницей банка. Она сообщила потерпевшей, что с ее счета мошенники пытаются по доверенности снять деньги. Затем ей позвонил якобы сотрудник полиции, который подтвердил слова лже-сотрудницы банка. Кроме того он попросил пенсионерку никому не рассказывать о произошедшем.
Пенсионерка поверила злоумышленникам, которые предложили ей перевести все ее деньги на безопасные счета. По их указанию она сняла со своих банковских счетов сбережения и перевела их на указанные ей абонентские номера и счета. После этого женщине прислали электронный чек, подтверждающий, что ее деньги хранятся теперь на «безопасных счетах».
Злоумышленница заявила, что на время проверки счета потерпевшая не может пользоваться своими деньгами. Пенсионерка несколько раз связывалась с лже-сотрудницей банка, но та переносила возврат средств. В итоге потерпевшая рассказала о ситуации дочери, которая посоветовала ей обратиться в полицию, сообщает пресс-служба Управления МВД России по Казани.
В этом месяце в столице Татарстана жертвой телефонных мошенников стала 64-летняя пенсионерка. Потерпевшей был причинен материальный ущерб в размере более 5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым