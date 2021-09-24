В Казани пенсионерка перевела мошенникам более 5 млн рублей за 2 недели

Фото: Максим Платонов

В Казани 84-летняя местная жительница перевела злоумышленникам более 5 млн рублей за 2 недели. Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «мошенничество».

Пожилой женщине позвонила неизвестная и представилась сотрудницей банка. Она сообщила потерпевшей, что с ее счета мошенники пытаются по доверенности снять деньги. Затем ей позвонил якобы сотрудник полиции, который подтвердил слова лже-сотрудницы банка. Кроме того он попросил пенсионерку никому не рассказывать о произошедшем.

Пенсионерка поверила злоумышленникам, которые предложили ей перевести все ее деньги на безопасные счета. По их указанию она сняла со своих банковских счетов сбережения и перевела их на указанные ей абонентские номера и счета. После этого женщине прислали электронный чек, подтверждающий, что ее деньги хранятся теперь на «безопасных счетах».

Фото: Максим Платонов (архив)

Злоумышленница заявила, что на время проверки счета потерпевшая не может пользоваться своими деньгами. Пенсионерка несколько раз связывалась с лже-сотрудницей банка, но та переносила возврат средств. В итоге потерпевшая рассказала о ситуации дочери, которая посоветовала ей обратиться в полицию, сообщает пресс-служба Управления МВД России по Казани.

В этом месяце в столице Татарстана жертвой телефонных мошенников стала 64-летняя пенсионерка. Потерпевшей был причинен материальный ущерб в размере более 5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».



Татьяна Демина