Евгений Пашутин: «Столкнулись с жестким прессингом УНИКСа и сбились на бей-беги»

Бывший главный тренер УНИКСа, а ныне наставник краснодарского «Локомотив-Кубань» Евгений Пашутин объяснил, почему его команда упустила большой отрыв в счете (21 очко в середине встречи) и за счет чего казанцы выиграли у его коанды.

— Хорошо начали, двигали мяч, играли командно и в защите и в нападении. Но после большого перерыва столкнулись с жестким прессингом УНИКСа, сами сбились на индивидуальную игру, потеряли голову, начали перешли на баскетбол «бей-беги» и промазали много открытых бросков. Тем самым дали возможность почувствовать УНИКСу свою игру и позволили вернуться в третьей четверти, растеряв преимущество, — объяснил Пашутин.

На старте игры УНИКСа и «Локомотива-Кубань» краснодарская команда создала отрыв в +17 и после первой половины встречи вела — 57:40. Однако во второй половине казанцы догнали и вышли вперед, вырвав победу — 96:87 итоговый счет.