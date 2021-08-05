В Татарстане одобрили новые проекты для работы на ТОСЭР

В Татарстане одобрили новые проекты для их реализации на республиканских территориях опережающего социально-экономического развития «Менделеевск» и «Нижнекамск». Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

Менделеевский химический завод намерен запустить производство поверенной соли (хлорида натрия) для ее применения в пищевой и химической промышленности, фармацевтике и коммунальном хозяйстве. Планируется производить 80 тыс. тонн вещества в год. Благодаря реализации этого проекта в ТОСЭР «Менделеевск» появится 56 новых рабочих мест.

Там же компания «Промтехкомплект-Межрегион» намерена запустить производство стеклопластиковой насосной штанги и стеклопластиковой насосно-компрессорной трубы для их применения в нефтегазовом комплексе. Планируется производить 13,4 тыс. единиц изделий в год. Реализация проекта позволит создать 10 рабочих мест.

В ТОСЭР «Нижнекамск» компания «Микрофибра» планирует увеличить объем инвестиций и количество рабочих мест на производстве ультратонких нитей, тканей широкого применения и готовых изделий из микрофибры. Планируется выпускать 4 тыс. тонн продукции в год. Изменения внесли в проект «Создание уникального для России производства изделий из микрофибры».

В середине июля Инвестиционный совет Татарстана одобрил три новых проекта, в том числе строительство парка-музея, посвященного истории КАМАЗа.



Татьяна Демина