Более 2 млн семей улучшили жилищные условия с начала 2021 года — это много или мало?

Минстрой России отчитался о том, что в стране с начала 2021 года улучшили свои жилищные условия более 2 млн семей. Министерство ссылается на паспорт национального проекта «Жилье и городская среда». Согласно паспорту, это не предел — в этом году количество семей, улучшивших жилищные условия, должно достигнуть 3,5 миллиона.



Показатель в более чем 2,12 млн семей приближается к 61% от планового, заявила директор департамента жилищной политики Минстроя РФ Ольга Корниенко в ходе круглого стола Минстроя России «Жилищное строительство в малых городах».

Проект реализуется с октября 2018 года по 2024-й. С помощью него Минстрой рассчитывает обеспечить российские семьи качественным доступным жильем. В целом проект должен поспособствовать созданию механизма развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды.

Согласно указу президента о национальных целях развития России, к 2030 году ежегодный ввод жилья достигнет 120 млн кв. м. То есть к 2030-му в стране в целом должны построить более 1 млрд кв. м жилья.

Фото: Ринат Назметдинов

2,12 млн российских семей, улучшивших свои жилищные условия — это:

Примерно на треть больше , чем за аналогичный период 2020 года — 1,2 млн семей.

, чем за аналогичный период 2020 года — 1,2 млн семей. В 2,7 раза больше , чем число оформленных ипотечных кредитов в первые пять месяцев 2021 года — 759 тыс. кредитов.

, чем число оформленных ипотечных кредитов в первые пять месяцев 2021 года — 759 тыс. кредитов. В два раза больше , чем насчитывалось богатых российских семей в I квартале этого года — 1,03 млн семьи.

, чем насчитывалось богатых российских семей в I квартале этого года — 1,03 млн семьи. Число практически равно количеству бедных семей — во втором квартале 2021 года в стране их насчитывалось 2,11 миллиона.

— во втором квартале 2021 года в стране их насчитывалось 2,11 миллиона. В 68 раз меньше , чем население России — по состоянию на январь 2021 года в стране насчитывалось 145,8 млн человек.

, чем население России — по состоянию на январь 2021 года в стране насчитывалось 145,8 млн человек. Примерно половина населения Татарстана по состоянию на начало 2021 года — 3,8 млн человек.

по состоянию на начало 2021 года — 3,8 млн человек. Почти число жителей Донецкой народной республики — по состоянию на 1 марта 2021 года численность постоянного населения ДНР составила 2,23 млн человек.

— по состоянию на 1 марта 2021 года численность постоянного населения ДНР составила 2,23 млн человек. В два раза больше числа тех семей, которые улучшили жилищные условия с помощью государственных программ за весь период их действия — по данным ДОМ.РФ, это 1 млн семей.

числа тех семей, которые улучшили жилищные условия с помощью государственных программ за весь период их действия — по данным ДОМ.РФ, это 1 млн семей. На 300 с лишним тысяч семей больше будут получать меры соцподдержки к 2024 году, заявила недавно вице-премьер России Татьяна Голикова — по ее заявлению, государством будут поддерживаться 2,5 млн семей.

Маргарита Головатенко